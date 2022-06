Unieuro, TV LG NanoCell e auricolari al centro di uno sconto del 49%

Dopo aver trattato gli sconti di Unieuro su alcuni smartphone Xiaomi, torniamo ad approfondire le promozioni lanciate dalla popolare catena. Infatti, non manca un'offerta relativa a un TV LG NanoCell venduto in abbinata con degli auricolari.

Più precisamente, il modello LG NanoCell NANO81 55NANO816PA viene adesso proposto, in abbinata agli auricolari LG TONE Free FP5, a un costo di 599,90 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo apprendiamo che generalmente il prezzo del televisore ammonterebbe a 1.178,99 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 49%, ovvero non manca uno sconto di 579,09 euro. In ogni caso, l'offerta rientra nel più recente volantino di Unieuro, che rimarrà attivo fino al 23 giugno 2022.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un'abbinata di questo tipo. Per il resto, la scheda tecnica di LG NanoCell NANO81 55NANO816PA include un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), così come risulta presente il sistema operativo webOS (con tutte le funzionalità smart del caso). Non manca poi il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Non siamo in ogni caso riusciti a trovare quest'abbinata in vendita né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di MediaWorld. Capite bene, dunque, che l'offerta lanciata da Unieuro può rivelarsi interessante sotto più punti di vista.