Unieuro, TV LG OLED al 29% in meno: ci sono anche cashback e sconto extra!

Ogni tanto sui principali store online che vendono prodotti tecnologici in Italia compaiono delle "combinazioni di offerte" che possono risultare intriganti. Questo è quanto avvenuto in questi giorni da Unieuro: al centro delle iniziative promozionali c'è un televisore OLED di LG.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG OLED55CX6LA viene proposto a un prezzo di 1199 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 1699 euro. Già così, dunque, si tratterebbe di un possibile risparmio del 29%, ovvero di 500 euro. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, il televisore rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% extra di sconto direttamente in carrello. Questo fa scendere il prezzo a 1139,05 euro.

C'è inoltre una terza promozione: il cashback. Infatti, nella pagina dedicata all'iniziativa si legge che fino al 31 dicembre 2021 si possono ottenere fino a 300 euro di cashback. Tuttavia, fate attenzione e consultare il regolamento completo. Infatti, per usufruire di quest'ultima promozione è necessario acquistare una soundbar in abbinata. Insomma, informatevi per bene sulle modalità relative a come si può ottenere il cashback, se siete interessati.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre promozioni legate al prodotto presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld ha scontato questo prodotto. In questo caso, il prezzo è pari a 1199 euro. Lo stesso vale per Amazon Italia, dato che il costo è sempre 1199 euro.