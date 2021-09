Unieuro, TV LG OLED 4K 2021 scontato del 33% con soundbar in omaggio

Dopo aver dato un'occhiata agli "sconti della settimana" di Unieuro, torniamo ad approfondire le offerte tech disponibili tra gli "scaffali virtuali" della nota catena. Infatti, è stata lanciata una promozione relativa a un televisore OLED 4K di LG uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello LG OLED48A16LA viene venduto a un prezzo pari a 999 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del televisore sarebbe di 1499 euro. In parole povere, lo sconto è del 33%, ovvero di 500 euro (nella pagina iniziale del portale di Unieuro in realtà si farebbe riferimento al 41% di sconto, ma poi nel carrello al 33%, abbiamo preferito riportare quest'ultimo). Non male, considerando anche il fatto che il prodotto risulta di recente uscita. In ogni caso, l'offerta rientra nel volantino "Back To School continua", che rimarrà attivo fino al 9 settembre 2021.

Tra l'altro, basta aggiungere il prodotto al carrello per poter ottenere in omaggio una soundbar LG SP2, dal valore di 199,99 euro. Basta scegliere il colore direttamente in fase di acquisto e quest'ultima verrà aggiunta in abbinata. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno cercando un'accoppiata televisore e soundbar.

Per il resto, ricordiamo che il TV coinvolto dispone di un pannello OLED da 48 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è il classico webOS, quindi non mancano tutte le funzioni smart del caso. Per il resto, risultano presenti 3 porte HDMI e gli immancabili standard DVB-T2 e DVB-S2.

Dando un'occhiata agli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld vende il televisore a 999 euro. Amazon, invece, propone il prodotto a 985,64 euro. In questi casi, tuttavia, non c'è la succitata soundbar in omaggio. Sul portale ufficiale di MediaWorld, però, si fa riferimento alla possibilità di ottenere una gift card da 100 euro con l'acquisto di questo modello. Per tutti i dettagli del caso, vi lasciamo al regolamento completo.