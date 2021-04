Unieuro, TV LG OLED in offerta a 1149 euro in meno, sconto extra e altro

Non c'è solamente lo smartphone OPPO Reno4 Z 5G in sconto in questi giorni da Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato anche una promozione relativa a un TV OLED di LG.

Più precisamente, LG OLED65WX9LA viene proposto a 3999 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, in genere il costo del televisore sarebbe di 5148 euro. In parole povere, già così si tratterebbe di uno sconto del 22%, ovvero di 1149 euro. Tuttavia, non è finita qui, dato che il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di risparmio extra. In parole povere, aggiungendo il prodotto al carrello si ottiene un ulteriore sconto, che porta il prezzo finale a 3836,23 euro.

Tra l'altro, c'è anche un prodotto in abbinata: gli auricolari True Wireless LG TONE Free FN6 Black, che solitamente verrebbero venduti a 149 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per acquistare il televisore. Ricordiamo che LG OLED65WX9LA dispone di un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K, nonché del sistema operativo webOS. Non manca inoltre il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, per completezza d'informazione dovete sapere che MediaWorld vende il televisore a 3999 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di Amazon Italia.