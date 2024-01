Unieuro: TV LG UHD da 43 pollici del 2023 in offerta a meno di 400 Euro

Dopo aver segnalato gli sconti di Amazon su Apple Watch, ci spostiamo sul sito di Unieuro che nell’ambito dei nuovi sconti solo online attivi fino alle 23:59 di domenica 28 Gennaio 2024, permette di acquistare ad un prezzo molto interessante un TV LG UHD da 43 pollici.

Nella fattispecie, si tratta del TV LG Serie UR73 da 43 pollici 4K con tre ingressi HDMI, della gamma del 2023, che viene proposto a 349 Euro, in calo di 80 Euro rispetto ai 429,90 Euro di listino. Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 116,33 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero con Klarna: tale opzione si può scegliere direttamente al check-out selezionando il metodo di pagamento in questione.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 28 Gennaio 2024 ed il 3 Febbraio 2024, mentre per quanto riguarda il ritiro in negozio è possibile scegliere i vari store per ottenere stime più precise. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l’assistenza extra della durata di 36 mesi che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi ed ha un prezzo di 120,99 Euro extra da aggiungere a quelli da sostenere per il TV.