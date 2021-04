Unieuro, TV low cost DVB-T2 da 32 pollici in offerta sotto i 200 euro

Unieuro continua imperterrita a lanciare nuove offerte. Dopo lo sconto legato all'hard disk esterno da 1TB, questa volta al centro della promozione c'è un televisore low cost da 32 pollici compatibile con lo standard DVB-T2.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello TCL 32DD420 viene venduto a un prezzo pari a 199 euro. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di Unieuro, solitamente il costo del prodotto sarebbe di 219,90 euro. Si tratta dunque di uno sconto del 9%, ovvero di 20,90 euro. Al netto del risparmio legato all'offerta, c'è da dire che il prodotto è economico già di suo. I più attenti tra di voi ricorderanno inoltre che questo televisore è stato al centro di altre offerte in passato, ma il risparmio proposto da Unieuro potrebbe fare gola a chi si è perso le precedenti occasioni.

Ricordiamo che il modello coinvolto presenta un pannello con diagonale da 32 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Oltre al supporto al già citato DVB-T2, che fa riferimento alle novità in termini di digitale terrestre, non manca anche lo standard DVB-S2. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando, senza troppe pretese, un TV dall'ampio schermo, magari per sostituire un vecchio prodotto ormai obsoleto.

Per il resto, effettuando qualche ricerca, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono il televisore a 189,90 euro. Non è stato invece possibile trovare questo modello sul sito Web ufficiale di MediaWorld.