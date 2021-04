Unieuro, TV low cost DVB-T2 in offerta sotto i 140 euro con sconto extra

Dopo aver trattato gli sconti sui televisori proposti da Euronics, diamo un'occhiata alle offerte in questo contesto proposte da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione relativa a un TV particolarmente economico.

In particolare, il modello United LED24HK46 viene venduto a un prezzo di 139 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Già così, dunque, si tratterebbe di un possibile risparmio del 13%, ovvero di 20,99 euro, visto che il prezzo in precedenza era di 159,99 euro. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto extra. Questo significa che, aggiungendo il televisore al carrello, il prezzo finale diventa 132,05 euro, per un risparmio totale di 27,94 euro.

In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che questo televisore era già finito al centro di altre promozioni in passato. Tuttavia, in quelle occasioni non era attivo lo sconto extra. Insomma, il prodotto è diventato ancora più appetibile. Ricordiamo che il pannello ha diagonale pari a 24 pollici, nonché risoluzione HD. Non mancano inoltre ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, che strizzano l'occhio a chi vuole sostituire il suo televisore ormai obsoleto.

Ovviamente si tratta di un televisore low cost in grado di accontentare chi non ha particolari esigenze, ma sicuramente l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a un certo tipo di utente. Contate infatti che questo specifico modello non è disponibile da MediaWorld. Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, il prezzo è pari a 129,90 euro. Tuttavia, in questo caso si passa per rivenditori e la spedizione non è delle più rapide.