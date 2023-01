Unieuro, parte la TV OLED Week: sconti a partire dal 20% su tanti TV OLED

Unieuro lancia oggi il nuovo volantino online, che porta la TV OLED Week con sconti a partire dal 20% su tantissimi modelli di TV con schermo OLED. Le promozioni abbracciano un catalogo molto ampio di televisori.

Il Sony XR-55A80K da 55 pollici è disponibile a 1359,20 Euro, il 26% in meno rispetto ai 1849 Euro di listino, mentre il Sony BRAVIA XR-55A80J da 55 pollici viene proposto a 1079,20 Euro, con un risparmio del 28% se si confronta con i 1499 EUro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda LG, invece, l'OLED 55A26LA da 55 pollici è disponibile a 799,20 Euro, il 52% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino. In sconto troviamo anche OLED 65CS6LA da 65 pollici, a 1439 Euro, mentre l'OLED evo Serie C26 da 42 pollici 4K è disponibile ad 879,20 Euro, con un risparmio in questo caso del 37% dai 1399 Euro imposti dal produttore.

Il Philips OLED AMBILIGHT da 55 pollici è disponibile in offerta a 1199,20 Euro, il 33% in meno rispetto ai 1799 Euro di listino. L'Hisense OLED 55A8G da 55 pollici invece passa a 639,92 Euro, con un risparmio del 46% dai 1199 Euro precedenti. Samsung propone il QE65S95B da 65 pollici a 1839,20 Euro, invece.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.