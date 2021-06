Unieuro, TV Panasonic DVB-T2 in offerta sotto i 160 euro con sconto extra

Non c'è solamente l'iniziativa "Speciale Games" in questi giorni da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una promozione relativa a un TV economico di Panasonic.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Panasonic TX-24G310E viene proposto a un prezzo pari a 159 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, generalmente il costo sarebbe di 169,99 euro. Si tratta dunque di uno sconto di 10,99 euro. Tuttavia, c'è anche un risparmio extra del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 151,05 euro, per uno sconto totale di 18,94 euro.

In ogni caso, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente. Infatti, in questo periodo non sono in pochi coloro che stanno cercando, senza troppe esigenze, un televisore low cost. Il motivo è ovviamente da ricercarsi nel prossimo arrivo del "nuovo digitale terrestre". Ovviamente il modello coinvolto supporta lo standard DVB-T2. Il pannello ha diagonale di 24 pollici e risoluzione 1366 x 768 pixel.

Abbiamo provato a cercare questo specifico televisore sul portale ufficiale di MediaWorld, ma senza successo. Per quel che riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi propongono il prodotto a 139,90 euro. Tuttavia, in questo caso ribadiamo che si passa per rivenditori (quindi il televisore non è venduto e spedito direttamente da Amazon).