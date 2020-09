Unieuro, TV Philips in offerta: prezzo sotto i 200 euro, Amazon rilancia

Dopo aver scontato lo smartphone Samsung Galaxy A41, Unieuro torna a lanciare offerte in campo tecnologico. Più precisamente, il prodotto messo in offerta dalla nota catena è un televisore di Philips. Nonostante questo, Amazon Italia sta provando a "mettere i bastoni tra le ruote" allo sconto di Unieuro.

Partendo dall'offerta della nota catena, il modello Philips TV LED Full HD 32PFS5603/12 viene venduto a un prezzo di 199 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Già così si tratterebbe di uno sconto di 70 euro, dato che il sito Web della nota catena riporta un prezzo di listino di 269 euro. Tuttavia, il succitato televisore rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. Questo significa che, aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo finale scende a 189,05 euro, per uno sconto totale di 79,95 euro.

Dando un'occhiata alle offerte lanciate dagli altri negozi online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Amazon Italia ha abbassato il prezzo di questo televisore. Infatti, Philips TV LED Full HD 32PFS5603/12 può essere acquistato dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos a un costo di 189 euro tramite rivenditori, ovvero 5 centesimi in meno rispetto all'offerta lanciata da Unieuro. Insomma, la "guerra all'ultima offerta" non sembra proprio volerne sapere di smettere. Per il resto, questo televisore viene venduto a 199 euro da MediaWorld (ma attualmente risulta non disponibile).