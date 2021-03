Unieuro, TV portatile DVB-T2 in offerta sotto i 100 euro

Dopo aver trattato i prodotti messi in offerta da Unieuro mediante il nuovo volantino, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni tecnologiche messe a disposizione dalla nota catena. Infatti, c'è uno sconto relativo a un televisore portatile che supporta lo standard DVB-T2.

In particolare, il modello TELE System TS09 viene proposto a 96,99 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 109,90 euro. Essenzialmente, si tratta di un possibile risparmio dell'11%, ovvero di 12,91 euro. Insomma, si va a infrangere la "barriera psicologica" dei 100 euro. In ogni caso, il dispositivo è già low cost di suo e potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.

Ricordiamo infatti che si tratta di un televisore portatile che dispone di un pannello TFT LCD da 9 pollici. Siamo dinanzi a uno di quei dispositivi che possono risultare utili, ad esempio, durante viaggi in macchina particolarmente lunghi, nonché in campeggio. Non manca il supporto allo standard DVB-T2, così come è presente la possibilità di collegare memorie esterne tramite USB oppure utilizzare una microSD.

Da notare il fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono il dispositivo a 112,82 euro. Per quel che concerne, invece, MediaWorld, non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale della nota catena.