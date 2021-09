Unieuro, TV QLED 4K Samsung 2021 in offerta al 26% in meno del solito

Dopo aver dato un'occhiata generale al volantino "Sconti di Settembre" di Unieuro, che proseguirà fino al 23 settembre 2021, torniamo ad approfondirlo per via di un'offerta specifica. Infatti, la nota catena ha messo in sconto un televisore QLED 4K di Samsung uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Samsung Series 6 QE50Q60A viene proposto a un prezzo pari a 699,90 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del televisore sarebbe di 949 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 26%, ovvero di 249,10 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione non male per coloro che hanno intenzione di puntare su un prodotto di una certa fascia.

Ricordiamo che il modello coinvolto dispone di uno schermo QLED da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non manca poi il sistema operativo Tizen, che permette di accedere a una vasta gamma di funzionalità smart. Immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, mentre sono presenti anche 3 porte HDMI.

Analizzando quanto proposto dagli altri principali store online che solitamente vendono televisori, abbiamo "scoperto" che MediaWorld ha lanciato un'offerta simile. Infatti, il prezzo del prodotto è sceso anche in questo caso a 699 euro. Per quel che riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi vendono il televisore a partire da 733,40 euro.