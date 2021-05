Unieuro, TV QLED 8K Samsung in offerta a metà prezzo: c'è anche un rimborso

Dopo aver dato un'occhiata ad alcune promozioni relative a smartphone economici, torniamo ad approfondire gli sconti tecnologici di Unieuro. Questa volta ci spostiamo tuttavia nel mondo dei televisori, dato che al centro della promozione c'è un TV QLED 8K di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung Series 9 QE65Q900TST viene venduto a un prezzo pari a 2499 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del televisore sarebbe di 4999 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 50%, ovvero di 2500 euro. La promozione rientra nel volantino "Passione Casa", che rimarrà attivo fino al 20 maggio 2021.

In ogni caso, il prodotto coinvolto rientra anche in un'iniziativa che consente di ottenere un rimborso. In particolare, come si può leggere nella pagina dedicata, per questo specifico modello è previsto un rimborso di 500 euro. Rimandiamo ovviamente al sito Web ufficiale di Unieuro per tutti i dettagli del caso relativi a termini e condizioni.

Per il resto, ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Immancabili funzionalità smart e supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. In ogni caso, per quanto riguarda gli altri principali store online, al momento in cui scriviamo questo specifico modello non risulta disponibile né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia.