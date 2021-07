Unieuro, TV QLED 8K Samsung in offerta a metà prezzo: c'è anche un rimborso

Dopo aver trattato le offerte legate ad alcuni smartphone, torniamo ad approfondire gli "scaffali virtuali" di Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato una promozione relativa a un televisore QLED 8K di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung Series 7 QE55Q700TAT viene proposto a 899,90 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1799 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 49%, ovvero di 899,10 euro (sì, lo sappiamo, per la precisione la "vera" metà prezzo sarebbe 899,50 euro, ma capite bene che la differenza è veramente minima).

Potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di una certa fascia, considerando anche il fatto che c'è un rimborso fino a 300 euro acquistando alcuni modelli di televisori Samsung in accoppiata con una soundbar. Quest'ultima iniziativa promozionale rimarrà attiva fino al 12 settembre 2021, come si può leggere nell'apposita pagina dedicata. Il modello Samsung Series 7 QE55Q700TAT è coinvolto nella promozione, ma vi consigliamo vivamente di informarvi per bene e consultare anche il regolamento completo per comprendere al meglio l'iniziativa.

Ricordiamo che questo modello presenta un pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Non manca il classico sistema operativo Tizen, quindi sono presenti tutte le funzionalità smart del caso. Risulta inoltre immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, così come sono presenti 4 porte HDMI.

Per il resto, analizzando quanto proposto relativamente al prodotto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon Italia vende questo modello a 899,90 euro (le unità disponibili sono limitate al momento in cui scriviamo). Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico televisore sul sito Web ufficiale di MediaWorld.