Unieuro, TV QLED Samsung 4K da 55 pollici scontato di ben 598 euro

Dopo aver puntato al mondo smartphone con la promozione su Huawei P30, Unieuro torna a lanciare offerte interessanti relative al mondo tech. Questa volta, ci spostiamo nel mondo dei televisori, in quanto il prodotto messo in offerta dalla nota catena è un TV QLED di Samsung 4K da 55 pollici.

Scendendo più nel dettaglio, il modello Samsung Series 8 QE55Q80TAT viene proposto a 1099 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il prezzo del prodotto sarebbe pari a 1499 euro, quindi già così si tratta di un possibile risparmio di 400 euro. Tuttavia, il succitato televisore rientra anche nell'iniziativa "sconto IVA", che permette di ottenere un 18,04% di sconto extra aggiungendo il prodotto al carrello. Così facendo, il prezzo finale diventa 900,74 euro, per uno sconto totale pari a 598,26 euro.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld venderebbe questo modello di televisore a un prezzo di 899 euro sul suo sito ufficiale. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile. Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia vendono Samsung Series 8 QE55Q80TAT a 1018,19 euro.

Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per chi sta cercando un prodotto di questo tipo.