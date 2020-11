Unieuro, TV QLED Samsung 4K cala rapidamente di prezzo: superata Amazon

In seguito agli sconti legati a Samsung Galaxy S10 Lite e soundbar Bose, Unieuro è tornata a lanciare offerte in campo tecnologico. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo dei televisori. Infatti, il prodotto al centro dello sconto lanciato dalla nota catena è un TV QLED Samsung 4K.

In particolare, il modello Samsung Series 8 QE55Q80TAT viene proposto a un prezzo di 946 tramite il sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, in genere il televisore verrebbe venduto a 1499 euro, quindi già così si tratta di un possibile risparmio pari a 553 euro. Tuttavia, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra. In parole povere, aggiungendo il televisore al carrello, il prezzo cala a 898,70 euro, per uno sconto totale di 600,30 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un televisore con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel).

Analizzando le altre offerte presenti online relative a questo modello, abbiamo notato che Amazon Italia lo vende a 946 euro, ovvero 47,30 euro in più rispetto a quanto proposto da Unieuro. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo televisore sul portale ufficiale di MediaWorld. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.