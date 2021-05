Unieuro, TV QLED Samsung 85 4K: 1200 euro in meno, sconto extra e rimborso

Le promozioni in ambito tech sono molto attive in questo periodo. In questo contesto, può accadere che si vengano a creare delle interessanti "combinazioni di offerte" relative a un singolo prodotto. Questo è quanto accaduto negli ultimi giorni da Unieuro relativamente a un televisore QLED di Samsung da 85 pollici.

Infatti, il modello Samsung Series 7 QE85Q70TAT viene proposto a un prezzo di 2299 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del TV sarebbe pari a 3499 euro, quindi già così si tratterebbe di un risparmio del 34%, ovvero di 1200 euro.

Tuttavia, non è finita qui, dato che il prodotto rientra anche nell'iniziativa, attiva in questo periodo, che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. Questo significa che, semplicemente aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo finale scende a 2214,05 euro, per uno sconto totale di 1284,95 euro. Per completezza d'informazione, dovete sapere che inclusi nel prezzo ci sono i 30 euro di spese di spedizione aggiuntive per prodotti di grandi dimensioni.

In ogni caso, se pensate che le iniziative promozionali relative al prodotto finiscano qui, vi sbagliate. Infatti, sul portale di Unieuro si fa riferimento anche alla possibilità di ottenere un "rimborso fino a 500 euro". Più precisamente, stando al sito Web ufficiale dedicato alla promozione, che vi invitiamo a consultare per tutti i dettagli del caso, l'acquisto del televisore entro il 16 giugno 2021 garantisce un rimborso di 300 euro, nonché il pallone della Nazionale Italiana (bisogna registrare l'acquisto su Samsung Members). Se volete approfondire la questione, potete fare riferimento al regolamento completo. Ovviamente, invitiamo a informarsi per bene in merito alle possibilità di rimborso.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono il televisore a 2264,80 euro. MediaWorld, invece, vende il prodotto a 2199 euro.

Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello QLED da 85 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è il classico Tizen e ovviamente non manca il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.