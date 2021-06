Unieuro, TV QLED Samsung 8K scontato del 54% con Pass Sport in omaggio

Dopo aver dato un'occhiata a un'offerta relativa a un TV di Sony, torniamo ad analizzare quanto proposto da Unieuro in termini di promozioni relative al mondo dei televisori. Infatti, la nota catena ha lanciato uno sconto legato a un TV QLED 8K di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung Series 9 QE65Q900TST viene proposto a un costo pari a 2299 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, in genere il prezzo del televisore sarebbe di 4999 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 54%, ovvero di 2700 euro. In parole povere, potrebbe trattarsi di un'occasione da non sottovalutare per chi sta cercando un televisore appartenente a una certa fascia di prezzo.

Tra l'altro, questo modello rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere una NOW Smart Stick con un mese di Pass Sport in omaggio. Per chi non lo sapesse, quest'ultima è una chiavetta da collegare alla porta HDMI del televisore per guardare contenuti in streaming. Potete trovare il regolamento completo sul portale ufficiale di Unieuro: la promozione rimarrà attiva ancora per poco tempo.

Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello QLED da 65 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Il sistema operativo è Tizen e dunque non mancano tutte le funzionalità smart del caso, così come chiaramente è presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente a questo specifico modello, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia vendono il televisore a 2313,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul portale ufficiale di MediaWorld.