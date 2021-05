Unieuro, TV QLED Samsung in offerta al 42% in meno: c'è anche uno sconto extra

Dopo aver avviato una promozione relativa a un televisore United low cost, Unieuro torna a lanciare offerte legate a questo settore. Infatti, la nota catena ha messo in sconto un TV QLED di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung Series 6 QE50Q60TAU viene venduto a un prezzo di 579 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 999 euro. Questo significa che già così si tratterebbe di un risparmio del 42%, ovvero di 420 euro. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto direttamente a carrello. In parole povere, basta premere sul pulsante "Aggiungi al carrello" per far scendere il prezzo a 550,05 euro, per uno sconto totale di 448,95 euro.

Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di uno schermo QLED con diagonale di 50 pollici e risoluzione 3840 x 2160 pixel. Il sistema operativo è il classico Tizen di Samsung, quindi non mancano tutte le funzionalità smart che in genere gli utenti cercano da questo tipo di prodotto. Risulta poi immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, in modo da farsi trovare pronti alle novità relative a digitale terrestre e satellitare.

In ogni caso, analizzando le proposte degli altri principali store online relative a questo prodotto, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono il televisore a 613,99 euro. Per quel che concerne, invece, MediaWorld, quest'ultima catena propone il modello a 589 euro. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a chi sta cercando un TV di questa fascia.