Unieuro, TV QLED Samsung in offerta come al Fuoritutto: MediaWorld rilancia

Dopo aver effettuato una "panoramica" sui migliori smartphone in offerta sotto i 200 euro da Unieuro, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto dalla nota catena in termini di promozioni tecnologiche. Infatti, è stata avviata un'offerta legata a un televisore QLED di Samsung.

In particolare, il modello Samsung QE55Q95TAT viene proposto a 1399 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in precedenza il prezzo era pari a 2199 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 36%, ovvero di 800 euro. I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che questo modello era finito al centro di un'offerta del tutto simile ai tempi del Fuoritutto.

In ogni caso, ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Presente il sistema operativo Tizen, quindi non mancano tutte le funzionalità smart del caso. Ovviamente immancabile anche il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, viste le novità in termini di satellitare e digitale terrestre.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld ha scontato ulteriormente il prodotto. Infatti, in questo caso il televisore viene venduto a 1299 euro. Su Amazon Italia, invece, i rivenditori propongono il modello a prezzi ben più alti.

Insomma, il "botta e risposta" tra Unieuro e MediaWorld potrebbe risultare interessante per coloro che vogliono acquistare il prodotto. In ogni caso, se volete approfondire quest'ultimo, potete farlo mediante la nostra recensione di Samsung Q95T.