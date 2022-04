Unieuro, il TV che fa da quadro di Samsung in offerta con cornice a scelta

Dopo aver approfondito le offerte di Unieuro su alcuni smartphone Samsung, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni relative ai prodotti dell'azienda sudcoreana. Infatti, la nota catena ha messo in offerta anche un TV di Samsung che può fare da quadro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung The Frame TV 32LS03TC, uscito nel corso del 2021, viene adesso venduto a un prezzo pari a 399,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 569,89 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 29%, ergo lo sconto è pari a 169,99 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che Unieuro mette a disposizione una cornice a scelta in abbinata. Basta infatti aggiungere il prodotto al carrello per poter poi procedere alla selezione: generalmente questa tipologia di accessorio avrebbe un costo di 79,99 euro, ma in questo caso si tratta di un omaggio legato all'acquisto del TV (aggiungendo al carrello una delle cornici proposte dal portale di Unieuro, il prezzo finale chiaramente non cambia se in carrello c'è anche Samsung The Frame TV 32LS03TC).

Approfondendo la scheda tecnica di Samsung The Frame TV 32LS03TC, troviamo un pannello QLED da 32 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), così come non mancano 2 porte HDMI. Ci sono poi tutte le funzionalità smart del caso, grazie al sistema operativo Tizen (ed è inclusa anche una Art Mode per "trasformare" il TV in una vetrina di opere d'arte). Inoltre, chiaramente non manca il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld vende il prodotto a 380 euro (ma non c'è la cornice a scelta in abbinata). Su Amazon Italia, invece, il prezzo è di 377 euro (ma non c'è l'omaggio).