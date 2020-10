Unieuro, TV Samsung 32 in offerta a 160 euro: prezzo più basso del Web

In seguito alla promozione relativa a un TV Saba, torniamo a trattare le offerte in campo tecnologico rese disponibili da Unieuro. Più precisamente, rimaniamo nel mondo dei televisori, dato che la nota catena ha messo in offerta un TV Samsung con pannello con diagonale da 32 pollici.

In particolare, il modello Samsung HG32EJ470NK viene venduto a un prezzo pari a 169 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando al sito Web della nota catena, solitamente il costo del televisore sarebbe pari a 279 euro, quindi già così si tratta di un possibile risparmio pari a 110 euro. Tuttavia, non è finita qui, dato che il prodotto rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% di sconto extra. Questo significa che, aggiungendo il succitato televisore al carrello, il prezzo finale diventa 160,55 euro, per uno sconto totale di 118,45 euro. Utilizzando vari tool di comparazione, l'offerta di Unieuro sembra essere la migliore tra gli store più blasonati online.

Vi ricordiamo che il modello coinvolto dispone di un pannello con diagonale da 32 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Si tratta, dunque, di un televisore che strizza l'occhio a coloro che vogliono puntare a un modello economico realizzato da un brand molto noto. Per il resto, se state cercando un televisore particolarmente low cost, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche alle tre promozioni lanciate da MediaWorld in questi giorni.