Unieuro, TV Samsung 4K in offerta a 88 euro in meno del solito

Dopo aver trattato l'offerta relativa alla smartband Xiaomi Mi Band 5, torniamo a parlare delle promozioni lanciate da Unieuro in campo tecnologico. Questa volta, ci spostiamo nel mondo dei televisori, dato che il prodotto al centro dello sconto della nota catena è un TV Samsung con risoluzione 4K.

Più precisamente, il modello messo in offerta da Unieuro è Samsung Series 7 UE50TU7070U, che in genere, stando al portale ufficiale della nota catena, verrebbe venduto a 449 euro. Ora, invece, Unieuro lo propone a 379 euro. Già così si tratterebbe di un possibile risparmio pari a 70 euro, ma in realtà non è finita qui. Infatti, il prodotto rientra nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% extra di sconto, quindi basta aggiungere il televisore al carrello per far abbassare il prezzo a 360,05, per uno sconto totale pari a 88,95 euro. Vi ricordiamo che questo modello dispone di un pannello con diagonale pari a 50 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali rivenditori online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld ha scontato il succitato televisore, abbassando il suo prezzo a 362 euro, ovvero 1,95 euro in più rispetta all'offerta di Unieuro. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" continua imperterrita e tutto si gioca, ancora una volta, sul filo dei centesimi. Per il resto, Amazon Italia propone questo modello a 364,99 euro.

Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a un certo tipo di utente. In ogni caso, se volete rimanere informati sulle ultime offerte tecnologiche disponibili, vi ricordiamo che esiste un canale Telegram dedicato.