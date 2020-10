Unieuro, TV Samsung 4K in offerta in esclusiva a un buon prezzo

Dopo avervi fornito i link per trovare iPhone 12 su Amazon Italia, ci spostiamo in casa Unieuro per trattare una promozione interessante in campo di televisori. Infatti, la nota catena ha lanciato, in esclusiva, un'offerta interessante su un TV Samsung con risoluzione 4K.

Più precisamente, il modello Samsung Series 8 TU8510 viene venduto a un prezzo pari a 449 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando al sito Web ufficiale della nota catena, generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 499 euro, quindi già così si tratta di un possibile risparmio di 50 euro. Tuttavia, il televisore rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore sconto del 5%. Questo significa che, aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo scende a 426,55 euro, per un risparmio totale di 72,45 euro.

Vi ricordiamo che questo modello dispone di un pannello con diagonale pari a 43 pollici. La risoluzione del display è 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Tizen e non manca ovviamente il supporto agli standard DVB-C, DVB-S2, DVB-T e DVB-T2. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per chi sta cercando un televisore 4K, considerando anche che questo modello non è facile da reperire altrove, data che è in esclusiva Unieuro.