Unieuro, TV Samsung 82 pollici scontato di oltre 4000 euro: risparmio extra

Dopo aver trattato l'iniziativa promozionale "Vero Fuoritutto", torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto tra gli "scaffali virtuali" di Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato una combinazione di promozioni su un TV QLED 8K da 82 pollici di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung Series 8 QE82Q800TAT viene venduto a 2999 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il prezzo del televisore ammonterebbe a 6999 euro. In parole povere, già così si tratterebbe di un possibile risparmio del 57%, ovvero di ben 4000 euro. Tuttavia, non è finita qui: infatti, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello. Questo significa che il costo finale diventa 2879,05 euro (sono già inclusi 30 euro di spese di spedizione per prodotti di grandi dimensioni), per uno sconto totale pari a 4199,95 euro.

Se pensate che sia finita qui, vi sbagliate. Infatti, fino al 12 settembre 2021 è potenzialmente possibile ottenere un rimborso fino a 300 euro acquistando in accoppiata una soundbar. Per tutti i dettagli del caso in merito a quest'ultima promozione, consigliamo caldamente di consultare la pagina dedicata. In ogni caso, il modello citato in precedenza compare nel regolamento completo (informatevi per bene anche mediante quest'ultimo, in modo da comprendere al meglio quanto proposto).

Insomma, Unieuro ha lanciato degli sconti consistenti sul modello Samsung Series 8 QE82Q800TAT, che ricordiamo dispone di un pannello QLED da 82 pollici e risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Non manca il sistema operativo Tizen, così come è chiaramente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Fanno inoltre capolino 4 porte HDMI.

Per il resto, ricordiamo che a fine maggio 2021 Unieuro proponeva questo modello a 3687,38 euro. Dando invece un'occhiata agli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld venderebbe il modello a 2999 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia propongono questo modello a 8500 euro.