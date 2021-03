Unieuro, TV Samsung DVB-T2 in offerta sotto i 180 euro

Oltre all'offerta legata a Xiaomi Mi TV Stick, in questi giorni da Unieuro sono attive anche altre iniziative promozionali. Tra questo, troviamo uno sconto relativo a un TV Samsung low cost che supporta lo standard DVB-T2.

Più precisamente, il modello Samsung Series 4 UE32T4000AK viene venduto a un prezzo di 179 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. In particolare, stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, il costo del prodotto in precedenza era pari a 199 euro. Questo significa che siamo dinanzi a un possibile risparmio del 10%, ovvero di 20 euro. Si tratta in ogni caso di uno sconto applicato su un dispositivo già low cost in partenza, che non può far altro che renderlo ancora più appetibile.

Ricordiamo che si tratta di un televisore che strizza l'occhio a chi cerca un prodotto di questo tipo senza troppe esigenze, anche in vista dei cambiamenti in termini di digitale terrestre. Il modello ovviamente supporta lo standard DVB-T2 e dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel).

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono dispositivi tecnologici, abbiamo notato che questo televisore non compare né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di MediaWorld.