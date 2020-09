Unieuro, TV Samsung The Frame 4K scontato di oltre 300 euro

Dopo aver lanciato varie promozioni temporanee, MediaWorld torna a scontare un prodotto tecnologico. In particolare, ci spostiamo nel mondo dei televisori, dato che il prodotto che rientra nella promozione lanciata dalla nota catena è un televisore 4K appartenente alla gamma Samsung The Frame.

Più precisamente, il modello messo in offerta da MediaWorld è Samsung The Frame QE50LS03TAU, che viene venduto a un prezzo di 899 euro sul portale ufficiale della nota catena. Già così si tratterebbe di uno sconto pari a 300 euro, dato che solitamente il prezzo è di 1199 euro. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, il succitato televisore rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% di sconto extra. In parole povere, aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo scende 854,05 euro, per un potenziale risparmio totale pari a 344,95 euro.

Il televisore coinvolto dispone di un pannello con diagonale di 50 pollici, nonché di risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Dando un'occhiata agli altri store più conosciuti che vendono online, abbiamo notato che IBS vende questo modello a 1138,33 euro. Il succitato televisore non compare invece sul sito ufficiale di MediaWorld e non si trova nemmeno su Amazon Italia. Inoltre, utilizzando alcuni tool di comparazione dei prezzi, siamo venuti a conoscenza del fatto che il prezzo offerto da Unieuro è il più basso del Web per quanto riguarda questo modello.