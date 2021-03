Unieuro, TV Samsung The Sero in sconto al 20% in meno e rimborso

Dopo aver trattato le offerte legate a dispositivi Apple, torniamo ad approfondire le promozioni lanciate da Unieuro. Infatti, la nota catena ha messo in sconto il noto televisore Samsung The Sero.

In particolare, il modello Samsung The Sero QE43LS05TAU viene venduto a un prezzo di 1199 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. In precedenza il costo del prodotto era pari a 1499 euro, stando al portale della nota catena, dunque si tratta di uno sconto del 20%, ovvero di 300 euro. Non male, considerando anche che sul sito Web di Unieuro si legge che questo modello rientra nell'iniziativa che consente di portarsi a casa un ulteriore rimborso. Per maggiori informazioni, potete fare riferimento al portale ufficiale di Samsung (dando un'occhiata ai termini e condizioni, a quanto pare nel caso di questo modello il rimborso è pari a 300 euro, mentre con altri si arriva anche fino a 700 euro).

In ogni caso, ricordiamo che il televisore dispone di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano ovviamente gli standard DVB-T2 e DVB-S2, così come le funzionalità smart garantite dal sistema operativo Tizen. La peculiarità del prodotto è tuttavia da ricercarsi nel fatto che può essere posizionato in verticale.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Amazon Italia ha scontato il prodotto. Infatti, il prezzo è pari a 1051,88 euro. In questo caso, tuttavia, fate attenzione e leggete per bene il regolamento relativo al rimborso, in quanto determinati rivenditori potrebbero risultare esclusi.