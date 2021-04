Unieuro: TV Samsung UHD da 43 pollici in sconto, ma col bonus TV costa ancora meno

Unieuro, nell'ambito dei Samsung Dream Days lanciati qualche giorno fa, propone una serie di sconti molto interessanti su vari modelli di TV del colosso coreano. In particolare, su uno registriamo un ulteriore calo del prezzo grazie al bonus TV.

Il TV in questione è il Samsung UE43AU8070 da 43 pollici UHD 2021, che viene proposto da Unieuro al prezzo di 499,90 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 549,90 Euro di listino, con un risparmio del 9%. Tuttavia, dal momento che il TV è compatibile con il DVB-T2 e DVB-S2, è possibile richiedere il bonus TV 2021 seguendo la procedura classica: basta infatti presentare l'apposito modulo al momento dell'acquisto.

Il contributo statale da 50 Euro per l'acquisto di un televisore o decoder è rivolto alle famiglie con reddito ISEE di fascia I o II, inferiore ai 20mila Euro. Ovviamente si può beneficiare del bonus solo una volta per ogni nucleo familiare.

Attenzione però: la richiesta del contributo può avvenire esclusivamente per gli acquisti effettuati nei negozi Unieuro sparsi sul territorio italiano. Il sito web infatti non è compatibile, motivo per cui se siete interessati dovete per forza rivolgervi al punto vendita più vicino, tramite lo store locator presente direttamente su Unieuro. La consegna a casa è gratuita, così come il ritiro contestuale.