Unieuro, TV Sony 2021 con OS Android in offerta al 22% in meno e sconto extra

Dopo aver trattato alcune iniziative promozionali legate a smartwatch e monitor, torniamo ad approfondire le promozioni lanciate da Unieuro. Infatti, la nota catena ha messo in sconto uno Smart TV di Sony uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Sony Bravia KD-32W800 viene proposto a 349 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del televisore sarebbe di 449,90 euro. In parole povere, già così si tratterebbe di uno sconto del 22%, ovvero di 100,90 euro. Tuttavia, non è finita qui: infatti, il prodotto è idoneo anche per l'iniziativa che garantisce un ulteriore 5% di sconto direttamente in carrello. In termini pratici, il prezzo finale diventa 331,55 euro, per un risparmio totale di 118,35 euro. Non male, considerando il fatto che si tratta di un televisore di recente uscita che ha un prezzo non troppo elevato già di base.

In ogni caso, il modello coinvolto strizza l'occhio a coloro che cercano uno Smart TV economico di un noto brand senza avere molte pretese in termini di risoluzione. Infatti, il pannello ha diagonale di 32 pollici e risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel). Tuttavia, non manca il sistema operativo Android, così come è ovviamente presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Ci sono anche tre porte HDMI.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre proposte legate al prodotto disponibili online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha lanciato un'offerta simile. Infatti, quest'ultima catena vende il televisore a 349 euro. Il prezzo offerto dai rivenditori di Amazon Italia, invece, parte da 419,46 euro. I più attenti tra di voi si ricorderanno inoltre del fatto che Unieuro aveva già scontato il prodotto a luglio 2021, ma in quell'occasione il costo era più elevato.