Unieuro, TV Sony 4K 2021 scontato di 150 euro: c'è anche un risparmio extra

Oltre agli sconti relativi all'iniziativa "Freedom Black Friday", in questi giorni da Unieuro ci sono anche molte altre promozioni. Tra queste, troviamo un'offerta relativa a un televisore 4K di Sony di recente uscita.

Più precisamente, il modello Sony BRAVIA KD50X81J viene proposto a 749 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 899,90 euro. In parole povere, già così si tratterebbe di un possibile risparmio del 16%, ovvero di 150,90 euro. Tuttavia, non è finita qui: infatti, il televisore rientra anche nell'iniziativa che permettere di ottenere un ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 711,55 euro, per un risparmio totale di 188,35 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che il televisore coinvolto è uscito nel 2021. Il pannello ha diagonale di 50 pollici e risoluzione 4096 x 2160 pixel, non mancano le classiche funzionalità smart (Google TV) e ovviamente fa anche capolino il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Euronics propone questo modello a 849 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia.