Unieuro, TV Sony 4K DVB-T2 scontato del 31% con Pass Sport in regalo

Dopo aver trattato l'arrivo dei "Dyson Technology Days" da Unieuro, torniamo ad approfondire le offerte in ambito tecnologico lanciate dalla nota catena. Infatti, in queste ore è attiva una promozione relativa a un TV 4K di Sony.

Più precisamente, il modello Sony KE55XH9096 viene proposto a 749 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, in precedenza il costo del televisore era di 1099 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 31%, ovvero di 350 euro. Tra l'altro, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere in regalo una NOW Smart Stick, ovvero una chiavetta HDMI per vedere contenuti in streaming.

In particolare, in questo caso, come viene spiegato nel regolamento completo, è incluso un mese di Pass Sport di NOW in HD su un massimo di due dispositivi in contemporanea. Contate che si tratta delle ultime ore per poter usufruire di questo omaggio, in quanto il periodo promozionale è in scadenza domani 10 giugno 2021.

In ogni caso, il televisore coinvolto dispone di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non manca l'ovvio supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, così come sono presenti tutte le funzionalità smart del caso, dato che il sistema operativo è Android.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre offerte relative al prodotto presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld ha messo in sconto il prodotto. Infatti, il prezzo è sceso a 749 euro. Per quel che riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi propongono il televisore a un costo di 911 euro.