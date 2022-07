Unieuro: TV Sony BRAVIA 2022 già scontato di 100 euro, MediaWorld rilancia

Al netto dello sconto di Unieuro su un Android TV low cost, sul sito Web della nota catena in questo periodo si possono trovare molte promozioni lato tech. Ad esempio, c'è un'offerta potenzialmente interessante su un TV Sony BRAVIA uscito da poco.

Più precisamente, il modello Sony BRAVIA KD-43X72K viene proposto a un prezzo pari a 699,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 799,90 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 12%, ovvero lo sconto è pari a 100 euro. Niente male per un modello uscito nel corso del 2022.

In ogni caso, la promozione rientra nel volantino Un mare di sconti di Unieuro, che rimarrà attivo fino alla giornata del 21 luglio 2022. Ci saranno dunque ancora un po' di giorni, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire dell'offerta. Al netto di questo, ovviamente il volantino include molti altri sconti, dunque potreste volerci dare un'occhiata.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Sony BRAVIA KD-43X72K, fa capolino un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché il sistema operativo Android. Presente inoltre il supporto a DVB-T2 e DVB-S2, così come non mancano 4 porte HDMI.

Approfondendo invece quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld ha rilanciato. Infatti, quest'ultima catena propone ora il prodotto a 623 euro. Su Amazon Italia, invece, il prezzo è pari a 699,90 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per portarsi a casa il televisore.