Unieuro, TV Sony BRAVIA 4K 2021 da 43 pollici scontato del 28%

Dopo aver trattato le offerte "Back To School" legate ad AMD, torniamo ad analizzare quanto proposto in termini di promozioni tech da parte di Unieuro. Infatti, la nota catena ha messo in sconto un TV Sony BRAVIA uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Sony BRAVIA KD-43X89J viene venduto a un prezzo di 749,90 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, in precedenza il costo del televisore ammontava a 1049 euro. Prendendo in considerazione questo dato, possiamo dedurre che si tratta di uno sconto del 28%, ovvero di 299,10 euro. Niente male, tenendo bene a mente anche il fatto che il prodotto risulta uscito durante l'anno in corso.

Tra l'altro, dando un'occhiata ai siti Web ufficiali degli altri principali store online che solitamente vendono televisori, abbiamo notato che questo specifico modello non compare né sul portale di Amazon Italia né su quello di MediaWorld. Insomma, l'iniziativa promozionale avviata da Unieuro potrebbe effettivamente fare gola a qualcuno che sta cercando un televisore di una certa fascia.

Per intenderci, Sony BRAVIA KD-43X89J dispone di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché di 4 porte HDMI. Per il resto, non manca ovviamente il sistema operativo Android, che permette di usufruire di tutte le funzionalità smart del caso, così come è presente il supporto ai classici standard DVB-S2 e DVB-T2.