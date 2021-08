Unieuro, TV Sony Bravia 4K 2021 scontato del 23%: c'è un risparmio extra

In seguito alla promozione relativa allo smartphone da gaming ASUS ROG Phone 5, torniamo ad approfondire quanto proposto da Unieuro in termini di offerte tech. In questo contesto, ci soffermiamo su uno sconto legato a un televisore 4K di Sony uscito nel 2021.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Sony BRAVIA 4K KD-43X89J viene proposto a un prezzo pari a 799 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1049 euro. In parole povere, già così si tratterebbe di un possibile risparmio del 23%, ovvero di 250 euro. Tuttavia, non è finita qui: il televisore risulta infatti idoneo per la promozione che consente di ottenere uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 759,05 euro, per un risparmio totale di 289,95 euro. Niente male, considerando anche il fatto che si tratta di un modello di recente uscita.

Ricordiamo che il modello coinvolto dispone di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano 4 porte HDMI, così come è ovviamente presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Il sistema operativo è Android (Google TV), quindi potete stare tranquilli anche per quel che riguarda le classiche funzionalità smart.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico televisore né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, l'offerta avviata da Unieuro potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.