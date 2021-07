Unieuro, TV Sony BRAVIA Full Array LED 2021 scontato del 25% con regalo

Dopo aver dato un'occhiata alle offerte relative ad alcuni televisori di LG, torniamo ad approfondire le promozioni in ambito tech lanciate da Unieuro. Infatti, la nota catena ha messo in sconto anche un TV Sony BRAVIA Full Array LED uscito nel 2021.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Sony BRAVIA XR55X90J viene proposto a un prezzo pari a 1199 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in genere il prezzo del prodotto sarebbe di 1598,99 euro. In parole povere, lo sconto è pari al 25%, ovvero 399,99 euro in meno rispetto al solito. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di una certa fascia.

Tra l'altro, nella promozione è incluso un Google Nest Hub di seconda generazione in regalo. Quest'ultimo, che solitamente costerebbe 99,99 euro, è disponibile in due colorazioni: Rock Candy e Anthracite. Basta semplicemente aggiungere il succitato televisore al carrello e poi è possibile scegliere le proprie preferenze da questo punto di vista.

In ogni caso, Sony BRAVIA XR55X90J dispone di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano tutte le funzionalità smart del caso (Google TV), così come risulta immancabile la presenza del supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld vende il prodotto a 1199 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Amazon Italia.