Unieuro, TV Sony DVB-T2 in offerta sotto i 350 euro con sconto extra

Non ci sono solamente le offerte relative all'iniziativa "Sottoprezzo" in questi giorni da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione legata a un televisore di Sony.

In particolare, il modello Sony KDL-43WF665 viene venduto a 345 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che il prezzo del prodotto generalmente sarebbe di 469,90 euro. In parole povere, già così si tratterebbe di un possibile risparmio del 26%, ovvero di 124,90 euro. Tuttavia, non è finita qui. il prodotto rientra infatti nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% di sconto extra direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 327,75 euro, per un risparmio totale di 142,15 euro.

Il modello coinvolto dispone ovviamente del supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, così come non mancano le classiche funzionalità smart di base. Per il resto, troviamo un pannello dalla diagonale di 43 pollici. La risoluzione è Full HD (1920 x 1080 pixel). Potrebbe quindi trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore economico, magari in vista dei prossimi cambiamenti relativi al digitale terrestre.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti tecnologici, abbiamo notato che anche Amazon Italia ha scontato il televisore. Infatti, il prezzo in questo caso è pari a 345,00 euro. Per quel che riguarda, invece, MediaWorld, il costo del prodotto è di 359 euro.