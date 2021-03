Unieuro, TV TCL DVB-T2 in promozione sotto i 190 euro

Non c'è solamente l'iniziativa "Offerte Solo Online" in questi giorni da Unieuro. Infatti, la nota catena propone anche altre promozioni, tra cui una relativa a un televisore TCL da 32 pollici.

In particolare, il modello TCL 32DD420 viene venduto a un prezzo di 189 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 199,99 euro. Siamo dunque dinanzi a un risparmio del 5%, ovvero di 10,99 euro. Certo, non si tratta esattamente dello sconto più elevato, ma quest'ultimo viene effettuato su un prodotto già low cost di suo, quindi potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.

Il televisore dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione 1366 x 768 pixel. Inoltre, non manca chiaramente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. In parole povere, potrebbe risultare una buona occasione per coloro che stanno cercando un TV di questa diagonale, magari per sostituire il vecchio modello ormai obsoleto, in vista delle novità in termini di digitale terrestre, o per affiancarlo a un prodotto di altra fascia.

In ogni caso, tenete in considerazione il fatto che anche i rivenditori di Amazon Italia hanno scontato il prodotto. Infatti, anche qui il prezzo è pari a 189 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico televisore sul portale ufficiale di MediaWorld.