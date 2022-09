Unieuro: ultime Offerte Solo Online di settembre, tante offerte su Amazon Echo e notebook

Questa nuova settimana inizia non solo con il lancio del volantino Galaxy Week da Unieuro, ma anche con il rinnovo delle Offerte Solo Online fino al 2 ottobre 2022. Il mese si conclude, dunque, con tante promozioni su dispositivi Amazon Echo con Alexa, computer portatili e smartphone, e non solo!

Procedendo con ordine, la catena di distribuzione italiana include tra le proposte della settimana Echo Dot di quarta generazione a 19,99 euro; Amazon Fire TV Stick Lite a 19,99 euro al posto di 29,99 euro; o ancora, Alexa Fire TV Stick Full HD a 22,99 euro, contro i 39,99 euro di listino. Questi sono comunque solamente alcuni dei dispositivi Amazon con Alexa disponibili in sconto; la lista completa è consultabile nella pagina dedicata.

Passando ai computer portatili, troviamo innanzitutto il modello Lenovo IdeaPad 3 con AMD Ryzen 3 3250U a 349,90 euro anziché 529,90 euro. Scende invece da 699,90 euro a 599,90 euro il Lenovo IdeaPad 3 con AMD Ryzen 7 3700U. Infine, il top di gamma Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7-1165G7 è disponibile a 699,90 euro. In tutti i casi il pagamento è effettuabile anche in 3 rate senza interessi scegliendo tra i piani Klarna e PayPal.

Chiudiamo questa breve rassegna con due smartphone in offerta sotto 200 euro: si parla di Xiaomi Redmi 10 2022 a 149 euro al posto di 179,99 euro, e di Motorola Moto G32 a 168,99 euro anziché 229,90 euro. Anche per questi dispositivi mobili sono disponibili i pagamenti a rate con Klarna e PayPal, oltre al tradizionale pagamento in unica soluzione.

Nel frattempo, ricordiamo che è ancora attivo il volantino Passione Casa da Unieuro.