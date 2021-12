Unieuro: le ultime offerte a tempo riguardano iPhone 12 e Apple Watch Series 7

Dopo avervi parlato dei Sottocosti Unieuro sugli smartphone a meno di 200 Euro, torniamo a parlare della catena di elettronica di consumo, questa volta per analizzare le migliori offerte sui dispositivi Apple, compresi iPhone ed Apple Watch, che Unieuro ha deciso di scontare in vista di Natale.

Sono tre, in particolare, i device in sconto. Partiamo da iPhone 12 Mini da 64 GB nella colorazione Product(RED), in offerta sul sito web della catena a 649 Euro, con un ottimo sconto di 70 Euro rispetto al prezzo di listino, pari a 719 Euro. Il device è il più piccolo iPhone della serie 12, uscita lo scorso anno: il suo display è da 5.4", decisamente minore di quello da 6.1" di iPhone 12 e 12 Pro e di quello da 6.7" di iPhone 12 Pro Max, e per questo potrebbe fare la felicità di chi non desidera uno smartphone troppo ingombrante. Attenzione però: l'offerta su iPhone 12 Mini è a tempo, e scadrà tra una settimana esatta o ad esaurimento scorte.

Passando agli Apple Watch, anzitutto vi segnaliamo in offerta Apple Watch Series 7 con cassa in alluminio da 41 mm nella configurazione GPS + Cellular e cinturino sport. Apple Watch Series 7 è stato annunciato a settembre e messo in commercio poco dopo, benché con delle scorte piuttosto limitate. Il device ci è piaciuto molto, tanto da meritare un Everyeye Award come miglior smartwatch per dispositivi iOS. Il device è in offerta a 509 Euro sul sito web di Unieuro. Anche in questo caso l'offerta è a tempo, e scade tra soli due giorni.

Infine, anche Apple Watch SE con cassa da 40 mm in versione GPS è scontato, questa volta senza limiti temporali. Il device è in offerta a 299 Euro sul sito web di Unieuro: Apple Watch SE è il dispositivo entry level perfetto per chi vuole provare uno smartwatch e possiede un iPhone, poiché è dotato dei principali sensori che un appassionato può desiderare in un orologio smart, compreso il cardiofrequenzimetro.