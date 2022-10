Unieuro, ultime ore per il 44% di sconto, EXTRA120 e omaggio su Samsung The Frame

Non c'è solamente la doppia offerta Unieuro su un TV LG OLED evo ad attirare l'attenzione, in quanto la ben nota catena ha deciso di lanciare anche molte altre iniziative promozionali. Tra queste, spicca una tripla offerta su un TV Samsung The Frame.

In particolare, ci sono uno sconto di base, un coupon extra e un prodotto in omaggio. Andando con ordine, sul portale di Unieuro è possibile usufruire di un risparmio del 40%, in quanto il televisore Samsung The Frame QLED 43LS03A viene ora venduto a un costo di 599 euro, anziché ai precedenti 999 euro (i 1.078,99 euro indicati inizialmente sul portale Unieuro sembrano far riferimento anche al prodotto in abbinata). In parole povere, lo sconto è di 400 euro.

È però aggiungendo il televisore al carrello che è possibile inserire, fino alla giornata del 21 ottobre 2022 (dunque avrete a disposizione poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia), il coupon EXTRA120. Come si evince dal nome, quest'ultimo permette di ottenere un ulteriore sconto di 120 euro, facendo scendere il costo finale del televisore a 479 euro, per un risparmio totale di 520 euro.

Non è però finita qui, in quanto, sempre dal carrello, basta premere sull'opzione "Scegli la cornice che preferisci", per poter selezionare una cornice in omaggio tra quelle Marrone, Beige e Bianca. Insomma, al momento in cui scriviamo è attiva una tripla promozione sul prodotto, che potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.