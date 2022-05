Unieuro, ultime ore di disponibilità per questo TV QLED Samsung a metà prezzo

La promozione “Passione Casa” di Unieuro sta per finire, dato che la conclusione è fissata alle 23:59 di oggi, 19 maggio 2022. Per cercare di trarre il massimo dal volantino, dunque, proponiamo in questa pagina uno smart TV QLED Samsung a metà prezzo, ovviamente compatibile con lo standard DVB-T2.

Il televisore a cui ci riferiamo è il modello Samsung QE50Q80A 2021 in colorazione Carbon Silver, dotato di un pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale con supporto alle tecnologie HDR10+ lato video, AMD FreeSync per il gaming e codifica audio Dolby Digital Plus. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria Tizen e, come specificato in apertura, troviamo il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Questo TV Samsung fino alla serata odierna resterà disponibile online e nei negozi Unieuro a 649,90 Euro al posto di 1.299 Euro. Pertanto, è venduto al 49% in meno, praticamente metà prezzo. Il pagamento potrà essere effettuato in 3 rate con PayPal senza interessi e la consegna a domicilio in caso di acquisto online è gratuita.

Inoltre, al momento della spedizione – o dell’acquisto in loco – riceverete un buono da 50 Euro in cassa o tramite e-mail. Questo sconto potrà essere utilizzato fino al 19 giugno 2022 per un acquisto di valore pari almeno a quello del buono stesso, su qualsiasi prodotto a scelta del consumatore (anche in promozione) con la sola eccezione di Playstation 5.

