Unieuro, ultime ore per godere del super sconto sul TV LG OLED da 48'

Scadrà alle 23:59 di oggi, mercoledì 8 Novembre 2023, la promozione proposta da Unieuro sul TV LG OLED da 48 pollici della gamma A2 del 2022, su cui è possibile risparmiare 600 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il televisore, che porta il numero di modello OLED48A26LA, è disponibile a 699,99 Euro, appunto 600 Euro in meno rispetto ai 1299 Euro consigliati dal produttore, ed Unieuro consente anche di effettuare il pagamento in tre rate da 233,30 Euro a tasso zero ed interessi zero tramite Klarna e PayPal.

La consegna a domicilio è garantita tra il 13 ed il 17 Novembre 2023 se si effettua l’ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio è gratuito e varia a seconda dello store scelto.

Il TV è basato sul processore intelligente a7 di quinta generazione, che sfrutta algoritmi di deep learning dell’intelligenza artificiale per analizzare ed ottimizzare i contenuti. Ad arricchire l’elaborazione delle immagini ci pensano anche le funzioni AI Picture pro ed AI Sound Pro con upmix virtuale a 5.1.2 canali.