Unieuro, ultime ore per l'offerta esclusiva del 44% su un Android TV Hitachi

Dopo aver trattato l'iniziativa Xiaomi Weekend di Unieuro, torniamo ad approfondire quanto proposto a livello di offerte tech dalla ben nota catena. In questo contesto, è stato lanciato uno sconto non di poco conto su un Android TV di Hitachi.

Infatti, il modello Hitachi 39HAE2258 viene ora proposto a un costo di 199,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Precedentemente il prezzo del televisore era pari a 359,90 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 44%. C'è quindi uno sconto di 159,91 euro, che potrebbe potenzialmente risultare interessante per chi è alla ricerca di uno Smart TV low cost.

Prestate però attenzione al fatto che si tratta di un'offerta a tempo attiva fino al 10 settembre 2022, dunque rimarrà a disposizione per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. La scheda tecnica di Hitachi 39HAE2258 comprende il sistema operativo Android, dunque non mancano tutte le funzionalità smart del caso. Il pannello ha diagonale di 39 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Ovviamente presenti gli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, va detto che si fa riferimento a un prodotto in esclusiva Unieuro, che infatti non siamo riusciti a trovare né sul sito Web ufficiale di Amazon Italia né sul portale ufficiale di MediaWorld.