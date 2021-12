Unieuro, ultime ore per l'offerta Last Minute su iPhone 13 da 128GB

Lo sappiamo: siete già pronti a stappare lo spumante (proprio come ha deciso di fare Samsung con il rimborso fino a 700 euro sui TV Neo QLED). Tuttavia, non dovreste sottovalutare queste ultime ore che ci separano dal 2022. Infatti, da Unieuro è disponibile un'offerta Last Minute sull'iPhone 13 da 128GB.

Più precisamente, il dispositivo viene proposto a un prezzo pari a 899 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 939 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 40 euro. Potrebbe non sembrare molto, ma considerato il periodo di scarsa disponibilità generale dei prodotti e il fatto che la gamma iPhone 13 è stata annunciata di recente (ovvero a settembre 2021), capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa Apple Last Minute di Unieuro, che scadrà con l'arrivo del 2022. In parole povere, l'offerta rimarrà disponibile solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia (era giusto dunque fornirvi un "promemoria"). Tra l'altro, risulta interessante notare che al momento in cui scriviamo c'è anche una certa possibilità di scelta in termini di colorazioni, in quanto sul sito Web ufficiale di Unieuro sono disponibili le varianti Mezzanotte, Galassia, Blu e (PRODUCT)RED (il modello Rosa risulta invece non disponibile).

Insomma, se volete brindare al nuovo anno con un iPhone 13, l'offerta di Unieuro potrebbe risultare intrigante. Questo anche in virtù del fatto che la disponibilità del prodotto altrove non è propriamente delle migliori (basti vedere Amazon Italia).