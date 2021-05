Unieuro, ultime ore per l'offerta del TV DVB-T2 a soli 129 euro

Ci sono parecchie offerte attive in queste ore da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato miriadi di iniziative promozionali nell'ultimo periodo. Tuttavia, alcune di queste ultime sono in scadenza, compresa l'offerta relativa a un TV compatibile con lo standard DVB-T2 venduto a soli 129 euro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la promozione legata al modello United LED24HK46, che avevamo già trattato su queste pagine, sta per scadere. Infatti, quest'ultima rientra nel volantino "Passione Casa", che ricordiamo terminerà domani 20 maggio 2021. Insomma, si tratta proprio delle ultime ore per acquistare il succitato televisore al prezzo di 129,99 euro (al posto dei precedenti 159,99 euro, risparmio del 18%).

In ogni caso, ricordiamo che potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi sta cercando un televisore economico, magari in vista dei cambiamenti relativi al digitale terrestre (il DVB-T2 si sta avvicinando sempre di più). Infatti, il televisore coinvolto, che monta un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD, supporta ovviamente l'ultimo standard da questo punto di vista.

Per il resto, per darvi ulteriori indicazioni in merito alla bontà dell'offerta lanciata da Unieuro, dovete sapere che i rivenditori di Amazon vendono questo prodotto a 159,25 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di MediaWorld.