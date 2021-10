Unieuro, ultime ore delle Offerte Solo Online: gli sconti da non perdere

Non ci sono solo le promozioni Mediaworld di oggi il 7 Ottobre. Alle 23:59 di domani, venerdì 8 Ottobre 2021, scadono infatti le "Offerte Solo Online" di Unieuro, che propongono tanti sconti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra le offerte da non perdere, segnaliamo lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 259,90 Euro, il 21% in meno rispetto ai 329,90 EUro di listino. Segnaliamo però anche la promozione sul Redmi Note 9T 5G brandizzato TIM, a 189,99 Euro rispetto ai 299,90 Euro di listino, per uno sconto pari al 36%.

Interessante anche la promozione sul Samsung UE43AU9080U da 43 pollici, a 489,90 Euro, il 30% in meno rispetto ai 699,90 Euro di listino. Il Sony Bravia KD55X81K da 55 pollici, invece, passa a 749,90 Euro: in questo caso la riduzione è del 24% se si confronta con i 999 Euro imposti dal produttore. Il TV LG 55NANO816PA da 55 pollici, invece, può essere acquistato a 699,90 Euro, dai 1049 Euro di listino.

Il monitor da gaming LG 32GN600 da 32 pollici, invece, è disponibile a 299,90 Euro. L'Apple Watch Series 6, nella versione GPS Only con cassa da 40mm, invece, viene scontato a 409 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente a questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulle spedizioni vi rimandiamo alla pagina singola.