Unieuro, ultime ore offerte Solo Online: gli sconti su smartphone Samsung, anche S21

In contemporanea allo sconto su Samsung Galaxy S21 da Unieuro per il Black Friday, la medesima catena di negozi propone anche altri smartphone e laptop Samsung in offerta. Attenzione, però, perché rientrano nel volantino “Solo Online” con scadenza nella serata di oggi, 14 novembre 2021!

Troviamo innanzitutto lo smartphone Samsung Galaxy A22 brandizzato TIM scontato da 239,90 Euro a 199 Euro, dotato di schermo Super AMOLED HD+ da 6,4 pollici con refresh rate di 90Hz, chipset MediaTek Helio G80 da 2 GHz massimo, 4 GB di RAM, 64 GB di archiviazione interna espandibile con microSD, batteria da 5.000 mAh e comparto fotocamera caratterizzato da un sensore anteriore da 13 MP e quad-camera sul retro (48 MP principale + 8 MP ultra-grandangolare + 2 MP macro + 2 MP profondità).

Segue quindi Samsung Galaxy S20 FE a 389 Euro al posto di 499 Euro, dotato anch’esso di schermo Super AMOLED ma FullHD+ e da 6,5 pollici. Lato memoria si parla di 128 GB di archiviazione e 6 GB di RAM, che vanno ad accompagnare il SoC Qualcomm Snapdragon 865 da 2,73 GHz e la batteria da 4.500 mAh. Per quanto riguarda la fotocamera, se anteriormente troviamo il singolo sensore da 32 MP, posteriormente troviamo una configurazione a tripla camera (12 MP principale + 12 MP + 8 MP).

Infine troviamo Samsung Galaxy S21 5G nella variante da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 729 Euro anziché 929 Euro. Sotto la scocca troviamo poi una batteria da 4.000 mAh e il chipset Exynos 2100 da 2,9 GHz. A definire il comparto fotocamera sono tre sensori sul retro (64 MP + 12 MP + 12 MP) e due anteriori (10 MP + 10 MP), mentre lo schermo è un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate di 120Hz, risoluzione FullHD+ e diagonale di 6,2 pollici.

Segnaliamo, in conclusione, che il Manà Manà Black Friday continuerà fino al 18 novembre.