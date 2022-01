Unieuro: ultime ore delle offerte a tempo sui TV Samsung QLED

Non c'è solo il nuovo volantino Mediaworld in giornata odierna. Sono in scadenza infatti anche le offerte a tempo di Unieuro, che saranno attive fino alle 23:59 di oggi, giovedì 6 Gennaio 2022. Con esse, scadranno anche gli sconti sui TV Samsung QLED.

Nella fattispecie, il Samsung QE55QN700A da 55 pollici 8K QLED è disponibile al prezzo di 1699 Euro, con un risparmio di 300 Euro rispetto ai 1999 Euro di listino. La riduzione è del 15%, con possibilità anche di godere della consegna a domicilio gratuita e di aggiungere l'assistenza extra della durata di 36 mesi, a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, a 189,99 Euro.

Ultime ore dell'offerta anche sul Samsung QE65QN800A da 65 pollici 8K QLED, che viene proposto a 2699 Euro: in questo caso la riduzione è davvero interessante se si tiene in considerazione che di listino lo stesso prodotto costa 3999 Euro. Lo sconto indicato da Unieuro è del 32%, ma in questo caso non è presente alcuna indicazione sulla consegna a casa gratuita.

Infine, segnaliamo anche lo sconto sul Samsung QE85Q70A da 85 pollici QLED del 2021 a 2499 Euro, il 3% in meno rispetto ai 2599 Euro di listino. Lo sconto è di 100 Euro netti.

In tutti e tre i casi, sono le ultime ore per godere delle offerte.