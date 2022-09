Unieuro, ultime ore Sconti di Settembre: due TV LG OLED 2022 a prezzi imperdibili

Unieuro sta per salutare il volantino “Settembre di Sconti” attivo da inizio mese e, come da nostra tradizione, torniamo dalla catena di distribuzione per vedere alcune delle migliori promozioni incluse nelle pagine dedicate. Tra esse, abbiamo individuato due TV LG OLED del 2022 a prezzi imperdibili.

Innanzitutto troviamo il modello LG OLED48A26LA venduto a 999 euro al posto di 1.299 euro, con consegna a domicilio a costo zero e pagamento effettuabile in 3 mensilità senza interessi. Si tratta di un televisore con schermo OLED Ultra HD 4K da 48 pollici di diagonale, con frequenza di aggiornamento pari a 60Hz, supporto alle tecnologie video HLG, Cinema HDR e Dolby Vision IQ, e codifica Dolby Digital e Dolby Atmos lato audio. Coloro che stanno cercando un TV per il gaming andranno sul sicuro con questo modello grazie alla presenza di ALLM, AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync; non manca, dunque, il decoder DVB-T2 sotto la scocca.

Scende invece da 2.099 euro a 1.499 euro il modello LG OLED55C26LD della gamma C26, anch’essa lanciata quest’anno. In questo caso abbiamo un televisore con display da 55 pollici con refresh rate di 100Hz, tempo di risposta pari a 1ms e supporto video per HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, oltre a AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync per il gaming. Lato audio abbiamo anche qui la codifica Dolby Atmos, e il sistema operativo resta sempre WebOS 22.

Facciamo presente che queste due offerte resteranno attive fino alle 23:59 di oggi, 22 settembre 2022.

Sempre da Unieuro potete trovare anche un Google TV Sony 2022 in doppia offerta.